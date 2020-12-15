Усику готові запропонувати угоду заради бою Джошуа – Ф’юрі

Українському суперважковаговику Олександру Усику готують пропозицію для відкладення обов'язкового захисту титулу WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє BoxingScene.

Промоутер Едді Хірн, який працює з Ентоні Джошуа і Олександром Усиком, не відмовився від ідеї провести бій за всі пояси суперважкої ваги між Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Для цього потрібно вмовити Усика відкласти обов'язковий захист титулу WBO, яким володіє Ентоні.

Усику може бути запропонований компроміс: він дає можливість організувати бій Джошуа - Ф'юрі, але натомість переможець зобов'язаний відразу після бою зробити титул WBO вакантним.

А Усик і його суперник (можливо, Джо Джойс) вже матимуть домовленість про титульний бій, який повинен відбутися незабаром після поєдинку Джошуа - Ф'юрі.

Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа.