Пакьяо готовий провести два бої у 2021 році

Джерело - Tribune.
Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) готовий провести два поєдинки наступного року.
Про це заявив сам боксер.
"У нас ще є сесії в березні, тому я не збираюся проводити бої в цей час. Думаю, я можу провести два бої в наступному році", - зазначив Пакьяо.
Останній бій боксер провів 20 липня 2019 року, перемігши Кіта Турмана роздільним рішенням. Нагадаємо, що Пакьяо також є членом сенату, тому поєднує боксерську кар'єру зі службою.
Раніше повідомлялося, що Пакьяо націлений на бій з Ерролом Спенсом.