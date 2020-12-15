Пакьяо готовий провести два бої у 2021 році

Боксер будує великі плани на наступний рік

Джерело - Tribune.

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) готовий провести два поєдинки наступного року.

Про це заявив сам боксер.

"У нас ще є сесії в березні, тому я не збираюся проводити бої в цей час. Думаю, я можу провести два бої в наступному році", - зазначив Пакьяо.

Останній бій боксер провів 20 липня 2019 року, перемігши Кіта Турмана роздільним рішенням. Нагадаємо, що Пакьяо також є членом сенату, тому поєднує боксерську кар'єру зі службою.

Раніше повідомлялося, що Пакьяо націлений на бій з Ерролом Спенсом.