Спенс анонсував перехід до іншої ваги

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версіями WBC і IBF Еррол Спенс (27-0, 21 КО) бажає боксувати в першій середній вазі.

Про це заявив сам боксер.

"Я хочу боксувати з кращими бійцями, і хочу бути непереможеним чемпіоном. Я на грані того, щоб зачистити дивізіон. Через два або три бої я перейду в першу середню вагу. Якщо говорити про опозицію, то у мене перевага перед Кроуфордом в цій вазі.

Я починаю втомлюватися від питань про наш потенційний бій. Мене запитували про нього за два дні до поєдинку з Денні Гарсією. Це можна витерпіти тільки тоді, коли у вас немає бою на носі", - зазначив Спенс.