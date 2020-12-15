Чісора може провести бій проти Джойса

Джерело - Sky Sports.
Британський суперважковаговик Дерек Чісора свій наступний бій може провести проти Джо Джойса.
Про це заявив промоутер британця Девід Хей.
"Можливо, наступним суперником Дерека стане Джо Джойс. Він чудово виглядав в останньому бою з Даніелем Дюбуа. Я впевнений, що у команди Джойса буде текти слина від такої можливості.
Дерек хоче боксувати чотири рази в 2021 році. Він просто хоче діяти і все одно хто стане його суперником. Поки це великі і значущі бої, він готовий", - зазначив Хей.
Останній бій Чісори відбувся 31 жовтня цього року. Тоді британець поступився Олександру Усику.
Нагадаємо, бій Повєткін - Вайт знову перенесли.