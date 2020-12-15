Чісора може провести бій проти Джойса

Британський суперважковаговик Дерек Чісора свій наступний бій може провести проти Джо Джойса.

Про це заявив промоутер британця Девід Хей.

"Можливо, наступним суперником Дерека стане Джо Джойс. Він чудово виглядав в останньому бою з Даніелем Дюбуа. Я впевнений, що у команди Джойса буде текти слина від такої можливості.

Дерек хоче боксувати чотири рази в 2021 році. Він просто хоче діяти і все одно хто стане його суперником. Поки це великі і значущі бої, він готовий", - зазначив Хей.