Бій Повєткін – Вайт знову перенесли

Андрій Рябінський прокоментував бій Повєткін – Вайт

Бій між російським суперважковаговиком Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Вайтом буде знову перенесено.

Про це розповів промоутер росіянина Андрій Рябінський.

Повєткіну доведеться витратити більше часу на відновлення від COVID-19. Нещодавно боксер знову повернувся в лікарню, так як його стан погіршився вже після одужання. Втім, найближчим часом він відновить тренувальний процес.

У серпні Уайт програв Повєткіну нокаутом в п'ятому раунді, поступившись 41-річному росіянину титул тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Дерек Чісора замінить Повєткіна в бою з Вайтом.