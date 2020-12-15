Бій Повєткін – Вайт знову перенесли

Джерело - sportarena.com.
Бій між російським суперважковаговиком Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Вайтом буде знову перенесено.
Про це розповів промоутер росіянина Андрій Рябінський.
Повєткіну доведеться витратити більше часу на відновлення від COVID-19. Нещодавно боксер знову повернувся в лікарню, так як його стан погіршився вже після одужання. Втім, найближчим часом він відновить тренувальний процес.
У серпні Уайт програв Повєткіну нокаутом в п'ятому раунді, поступившись 41-річному росіянину титул тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що Дерек Чісора замінить Повєткіна в бою з Вайтом.