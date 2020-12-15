Визначилась можлива дата реваншу Повєткін – Вайт

Олександр Повєткін прокоментував бій проти Ділліана Вайта

Бій між володарем тимчасового титулу WBC в суперважкій вазі Олександром Повєткіном (36-2-1, 25 КО) з Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО) може відбутися у березні 2021 року.

Про це розповів сам російський боксер.

"Все залежить від того, як я буду одужувати. Думаю, часу для підготовки до березня вистачить. Напевно, підготовка почнеться в Кисловодську, але подивимося на погоду, потім буде видно, де побудуємо табір. Порадимося разом і вирішимо. Як здоров'я? Пролежав у лікарні. Повторно ліг на обстеження, щоб подивилися, як у мене судини і весь стан. Цей спорт травмонебезпечний, і головне, щоб все було в порядку. Проводжу домашнє лікування і поки що не тренуюся", - сказав Повєткін.

Нагадаємо, бій Повєткін – Вайт знову перенесли.