У ФБУ пояснили підтримку росіянина на виборах президента Міжнародної асоціації боксу

Федерація боксу України підтримали на виборах президента Міжнародної асоціації аматорського боксу росіянина Умара Кремльова, бо він запропонував реальну програму виходу виду спорту із кризи

Про це розповів виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун.

"Хтось сприйняв це рішення Федерації нормально, таких людей переважна більшість, а хтось почав шукати тут політичну складову. На мій погляд, даремно. Адже ми керувалися виключно інтересами нашого виду спорту, який переживає зараз непростий період.

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Можливо, у когось складається враження, що Кремльов є занадто одіозною особистістю, але, повторюсь, ми повірили не чуткам, а чіткій програмі кандидата, в якій велику роль було приділено налагодженню стосунків з МОК, а найголовніше – поверненню до чоловічих олімпійських змагань вагової категорії, яку забрали, на наш погляд, безпідставно", - пояснив Піскун.