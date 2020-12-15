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У ФБУ пояснили підтримку росіянина на виборах президента Міжнародної асоціації боксу

Сьогодні 11:35 1053 0
Донатас Піскун прокоментував підтримку ФБУ росіянина Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної асоціації боксу
У ФБУ пояснили підтримку росіянина на виборах президента Міжнародної асоціації боксу
#ФБУ, #Кремльов

Джерело - fbu.org.ua.

Федерація боксу України підтримали на виборах президента Міжнародної асоціації аматорського боксу росіянина Умара Кремльова, бо він запропонував реальну програму виходу виду спорту із кризи

Про це розповів виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун.

"Хтось сприйняв це рішення Федерації нормально, таких людей переважна більшість, а хтось почав шукати тут політичну складову. На мій погляд, даремно. Адже ми керувалися виключно інтересами нашого виду спорту, який переживає зараз непростий період.

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Можливо, у когось складається враження, що Кремльов є занадто одіозною особистістю, але, повторюсь, ми повірили не чуткам, а чіткій програмі кандидата, в якій велику роль було приділено налагодженню стосунків з МОК, а найголовніше – поверненню до чоловічих олімпійських змагань вагової категорії, яку забрали, на наш погляд, безпідставно", - пояснив Піскун.

Умар Кремльов у 2015 році організовував турнір з професійного боксу в окупованому Криму, а у 2020 році запропонував українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку російське громадянство.

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