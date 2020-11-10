Сіренко проведе титульний бій з українцем

Боксери посперечаються за вакантний пояс WBC Asia

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко повернеться на ринг у грудні.

Про це повідомляє сам боксер.

Сіренко проведе бій проти свого співвітчизника Костянтина Довбищенка за вакантний титул WBC Asia.

Поєдинок відбудеться в Києві, точна дата вечора боксу поки невідома.

Нагадаємо, WBC хоче назвати нову вагову категорію Бріджер.