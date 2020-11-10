Сіренко проведе титульний бій з українцем

Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Владислав Сіренко повернеться на ринг у грудні.
Про це повідомляє сам боксер.
Сіренко проведе бій проти свого співвітчизника Костянтина Довбищенка за вакантний титул WBC Asia.
Поєдинок відбудеться в Києві, точна дата вечора боксу поки невідома.
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Доброе утро! 😎 #СиренКО #KnockoutMan #Puma #EnerGym #PumaUkraine #SirenКO #PrecisionCraftBoxing #UltimatumBoxing #Fächersportmanagement #FAVBET
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