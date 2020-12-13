Гірн: Змусимо Тайсона Ф'юрі вийти на бій з Джошуа

Відомий промоутер сповнений рішучості організувати бій Джошуа – Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Промоутер Едді Гірн, який веде справи Ентоні Джошуа, має організувати бій свого підопічного з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми знаємо, що повинні робити. І ми знаємо, чого хочемо. Починаючи з завтрашнього дня, ми будемо домовлятися з Тайсоном Ф'юрі і змусимо його вийти на бій з Джошуа", - сказав Гірн.

Нагадаємо, чотири пояси чемпіона світу (WBA Super, IBF, WBO і другорядний IBO) захистив британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 KO), який в дев'ятому раунді нокаутував болгарина Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО).