Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа готовий провести поєдинок проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Я вдячний тій тисячі людей, які сьогодні прийшли на Вемблі Арену, щоб мене підтримати. Я вас люблю. Бокс - це дії, а не розмови, і я сподіваюся, що всі залишилися задоволені. Бажаю всім прекрасно провести Різдво, а ми побачимося в 2021 році.

Наступний бій? Це робота промоутера. Я дуже хочу отримати виклик, і справа тут не в противника, а в моєму доробку і поясі. Запитайте фанатів, який бій вони хочуть побачити. Якщо все хочуть, щоб я побився з Тайсоном Ф'юрі, то я готовий провести з ним бій", - сказав Джошуа.