На думку чемпіона світу Тайсона Ф'юрі бій володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1-0, 22 KO) і Кубрата Пулєва (28-1-0, 14 KO) завершиться перемогою болгарина.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Пулєв не просто виграє, але і нокаутує Джошуа. Такий підсумок поєдинку засмутить іншого мого бійця - Тайсона Ф'юрі.

Я з ним вчора обговорював його потенційних суперників крім Джошуа, адже Ф'юрі також вважає, що Пулєв переможе. Тайсон вважає, що у Кубрата великі шанси на апсет", - зазначив Арум.