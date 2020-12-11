Джерело - Чемпіон.
У Лондоні відбулося зважування боксерів-суперважковаговиків Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва перед поєдинком 12-го грудня за пояса WBA, WBO і IBF.
Більш важким до бою підійшов Джошуа з вагою 108,8 кг проти 108,4 кг у Пулєва.
Відзначимо, що після спокійного вчорашнього дня боксери вирішили влаштувати невелику перепалку, проте до бійки справа не дійшла.
🔥🔥🔥🔥🔥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020
FACE OFF 👀 #JoshuaPulev
TOMORROW NIGHT! 👑👑👑👑 pic.twitter.com/MzOhnkicmY
Поєдинок відбудеться 12-го грудня.