Боксери вирішили влаштувати невелике шоу

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні відбулося зважування боксерів-суперважковаговиків Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва перед поєдинком 12-го грудня за пояса WBA, WBO і IBF.

Більш важким до бою підійшов Джошуа з вагою 108,8 кг проти 108,4 кг у Пулєва.

Відзначимо, що після спокійного вчорашнього дня боксери вирішили влаштувати невелику перепалку, проте до бійки справа не дійшла.

Поєдинок відбудеться 12-го грудня.

Раніше, Джошуа назвав раунд, в якому нокаутує Пулєва.