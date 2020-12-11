Пулєв: У мене є все, щоб стати чемпіоном

Кубрат Пулєв готовий 12 грудня перемогти Ентоні Джошуа та стати чемпіоном.

Про це заявив сам болгарський боксер.

"Я готовий боксувати, я дуже довго чекав цього бою. У 2017 році у мене була проблема, тому я сказав тренеру, що ми повинні перемогти, а це значить, що ми не зараз будемо боксувати, а через пару років. Я знав, що одного разу цей бій відбудеться.

Тепер я тут, готовий йти в бій і перемагати. Я вірю, що в суботу переможу. У 2017 році я був молодший, у мене також виникла проблема під час спарингу, і я не міг битися. Тепер я здоровий, готовий і радий цьому бою, хоча це нелегко, враховуючи пандемію. Я готовий перемогти. Я знаю, що у мене є все, що потрібно.

Поважаю Ентоні Джошуа, він - переможець Олімпіади і чемпіон світу. Він хороший боєць. Я готовий, у мене є все необхідне, щоб стати чемпіоном", - сказав Пулєв.