Джошуа: Я чекаю на бій Усик – Джойс

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) повинен битися проти Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Про це розповів чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

"Останнє, що я бачив - бій Джо Джойса. Я вважаю, що Усик битиметься з ним. Я чекаю їх бою. Я знаю Джойса, який бився з Усиком, так що він може надати мені базову інформацію з перших вуст. Або ж сам Джо вийти проти нього.

Що стосується Усика, то я завжди б'юся проти найкращих. Пулєв - ТОП-претендент, так що зараз я думаю про нього. Повірте мені, в неділю або понеділок ми однозначно зможемо поговорити про інших суперважковаговиків. Всі супертяжі з ТОП-10 талановиті. Пулєв - перший номер рейтингу IBF, і я сфокусований на ньому", - сказав Джошуа.