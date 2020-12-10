Ф'юрі проігнорує бій Джошуа - Пулєв

Бій Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) не відвідає Тайсон Ф'юрі.

Про це сам Тайсон.

"Це Тайсон Ф'юрі, він же Циганський король. Швидко все розставимо по місцях. Я не збираюся відвідувати ніякі боксерські події на цьому тижні.

Так що ніякого феєрверку не буде, ніякого шоу не чекайте. Я буду займатися тим, чим завжди займаюся - тренуваннями, бо це єдиний шлях до того, щоб завжди залишатися у формі. Всім спокійної ночі. І нехай береже вас бог", - заявив Ф'юрі.