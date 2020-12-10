Ф'юрі проігнорує бій Джошуа - Пулєв

Джерело - Чемпіон.
Бій Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) не відвідає Тайсон Ф'юрі.
Про це сам Тайсон.
"Це Тайсон Ф'юрі, він же Циганський король. Швидко все розставимо по місцях. Я не збираюся відвідувати ніякі боксерські події на цьому тижні.
Так що ніякого феєрверку не буде, ніякого шоу не чекайте. Я буду займатися тим, чим завжди займаюся - тренуваннями, бо це єдиний шлях до того, щоб завжди залишатися у формі. Всім спокійної ночі. І нехай береже вас бог", - заявив Ф'юрі.
Quick update, I will not be attending any boxing this weekend. 👍 pic.twitter.com/9njUsMHvPe— TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 9, 2020
Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.