Ф'юрі проігнорує бій Джошуа - Пулєв

Бій Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) не відвідає Тайсон Ф'юрі.

Про це сам Тайсон.

Quick update, I will not be attending any boxing this weekend. 👍 pic.twitter.com/9njUsMHvPe