Боксер розповів про хворе коліно, яке не дозволить йому знову боксувати

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд не повернеться на ринг, адже його коліно болить навіть при звичайній ходьбі.

Про це заявив сам боксер.

"Слухайте, я зараз просидів в офісі сім годин, а потім вийшов пройтися по вулиці, і моє коліно болить навіть від ходьби. Моє праве коліно опухає просто від того, що я сиджу! Немає ніякого повернення і відео, які видають за підготовку. Від Андре Ворда нічого не залишилося", - сказав Ворд.

Раніше, Джошуа порадив Ф'юрі змінити промоутера.