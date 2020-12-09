 Альварес: ​​планую завершити кар'єру в 35 років | Бокс | Champion.com.ua
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Альварес: ​​планую завершити кар'єру в 35 років

Вчора 22:23 585 0
Боксер розповів про свої плани
Альварес: ​​планую завершити кар'єру в 35 років
#Альварес

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон світу чотирьох вагових категорій Сауль Альварес не вважає за потрібне доводити свій рівень.

Про це заявив сам боксер.

"Ті, хто більше за інших розбираються в боксі, вважають мене найкращим бійцем pound-for-pound, це все, що має значення, і мені більше не потрібно нічого доводити. Я завжди виходжу в ринг, щоб продемонструвати, на що я здатний. Але я ж не можу порадувати кожного, і, якщо чесно, мені немає до цієї справи, я не зобов'язаний нікому і нічого доводити. я лише показую самому собі, що у мене може бути велика кар'єра і приголомшлива історія, і тільки це мене цікавить - довести самому собі, що я можу бути одним з найвидатніших боксерів в історії.

Я націлений на те, щоб піти з боксу в 35 років. Але подивимося, що скаже моє тіло. Може бути воно буде досить міцним, щоб продовжити боксувати ще два або три роки. Але поки я все ж планую завершити кар'єру в 35 років, і присвятити себе бізнесу і грі в гольф", - сказав Альварес.

Нагадаємо, що 19 грудня Альварес проведе бій з непереможеним чемпіоном світу за версією WBA в другій середній вазі Каллум Смітом.

Раніше повідомлялося, що бій Альварес - Плант не відбудеться.

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