Альварес: ​​планую завершити кар'єру в 35 років

Чемпіон світу чотирьох вагових категорій Сауль Альварес не вважає за потрібне доводити свій рівень.

Про це заявив сам боксер.

"Ті, хто більше за інших розбираються в боксі, вважають мене найкращим бійцем pound-for-pound, це все, що має значення, і мені більше не потрібно нічого доводити. Я завжди виходжу в ринг, щоб продемонструвати, на що я здатний. Але я ж не можу порадувати кожного, і, якщо чесно, мені немає до цієї справи, я не зобов'язаний нікому і нічого доводити. я лише показую самому собі, що у мене може бути велика кар'єра і приголомшлива історія, і тільки це мене цікавить - довести самому собі, що я можу бути одним з найвидатніших боксерів в історії.

Я націлений на те, щоб піти з боксу в 35 років. Але подивимося, що скаже моє тіло. Може бути воно буде досить міцним, щоб продовжити боксувати ще два або три роки. Але поки я все ж планую завершити кар'єру в 35 років, і присвятити себе бізнесу і грі в гольф", - сказав Альварес.