Бій Альварес – Плант не відбудеться

У Канело буде інший суперник

Джерело - Чемпіон.

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 19 грудня не проведе бій з чемпіоном IBF в суперсередній вазі Калебом Плантом (20-0, 12 КО).

Про це повідомляє The Athletic.

Переговори зірвалися через обмежені терміни на розкрутку бою.

Альварес і його менеджер Едді Рейносо зосередилися на трьох кандидатурах - Каллумі Сміті, Біллі Джо Сондерсі і Геннадії Головкіні, з яким Канело раніше провів два бої (нічия і перемога рішенням суддів).

Сауль Альварес з недавніх пір став вільним агентом - найкращий боксер сучасності за версією The Ring більше не співпрацює з Golden Boy Promotions і сервісом DAZN.