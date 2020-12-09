Джошуа: Я готовий до війни проти Пулєва

Британець висловився про зустріч проти болгарина

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа з нетерпінням чекає поєдинку проти Кубрата Пулєва, який відбудеться 12 грудня.

Про це заявив сам боксер.

"Я готовий до війни. Я готовий до бою. Чекаю того дня, коли ми підемо воювати. Можливість битися - це привілей. Я не можу вплинути на кількість фанатів залі, так що повинен нормально сприймати таку ситуацію. Мені це подобається, буде затишно. Це особлива можливість подивитися поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі серед тисячі уболівальників, але зазвичай такі бої збирають десятки тисяч фанатів", - сказав Джошуа.

Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.