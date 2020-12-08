Бетербієв: Усика можна перемагати, він не робот

Володар двох чемпіонських поясів в напівважкій вазі Артур Бетербієв оцінив свої бої з Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

Про це розповів сам боксер.

"Під час другої Олімпіади я зустрівся з Усиком. То була нова вагова категорія для мене, я ж тоді в 91 кг перейшов, а важив при цьому всього 84 кг, тобто я недоважив. Тоді як він в 91 ганяв в той час. Він хороший боксер, але я не згоден з тим результатом, який там був.

Його можна перемагати, адже він звичайна людина, не робот. Будь-кого можна перемогти, якщо все правильно зробити. Просто я не згоден з тим суддівським рішенням, навіть не знаю, як вони там вважали. Я зараз не хочу говорити, що мене засудили або не засудили, просто якщо кому цікаво, то подивіться в інтернеті. Там є два бої: один бій відбувся на чемпіонаті світу 2011 року, а другий - Олімпіада 2012.

Я ж у нього вигравав в 81 кг під час матчевої зустрічі в Калінінграді. А потім вже два цих останніх рази я йому поступився", - сказав Бетербієв.