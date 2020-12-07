Ф'юрі: Бій з Джошуа закінчиться нокаутом

Бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа завершиться достроково.

Про це заявив сам Тайсон.

"У лютому я переміг самого грізного панчера в історії боксу - Деонтея Вайлдера. У мене немає причин боятися Джошуа, він же не такий сильний панчер. Так що я просто піду на Ентоні з першого раунду. У нашому поєдинку є тільки два варіанти розвитку подій - перемога чи поразка.

Я не вірю, що в нашому поєдинку буде нічия. Тільки два варіанти: або перемога, або поразка. І я вважаю, що в будь-якому випадку все закінчиться нокаутом. Ми не пройдемо всю дистанцію"- сказав Ф'юрі.