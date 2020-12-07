 Ф'юрі: Бій з Джошуа закінчиться нокаутом | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Бій з Джошуа закінчиться нокаутом

Сьогодні 17:10 959 0
Тайсон висловився про можливий поєдинок з володарем титулів WBA, WBO і IBF
Ф'юрі: Бій з Джошуа закінчиться нокаутом
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - SPORTbible.

Бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа завершиться достроково.

Про це заявив сам Тайсон.

"У лютому я переміг самого грізного панчера в історії боксу - Деонтея Вайлдера. У мене немає причин боятися Джошуа, він же не такий сильний панчер. Так що я просто піду на Ентоні з першого раунду. У нашому поєдинку є тільки два варіанти розвитку подій - перемога чи поразка.

Я не вірю, що в нашому поєдинку буде нічия. Тільки два варіанти: або перемога, або поразка. І я вважаю, що в будь-якому випадку все закінчиться нокаутом. Ми не пройдемо всю дистанцію"- сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Джошуа в останній раз виходив у ринг в грудні 2019 року, перемігши Енді Руїса. Ф'юрі, в свою чергу, завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.

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