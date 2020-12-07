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Гассієв назвав головну перевагу Усика перед іншими суперваговиками

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Росіянин оцінив сильні сторони українського боксера
Гассієв назвав головну перевагу Усика перед іншими суперваговиками
#Гассієв, #Усик

Джерело - Sport24.

Головною особливістю українця Олександра Усика у суперважкому дивізіоні є аматорська школа.

Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій вазі Мурат Гассієв.

"Головна і найсильніша сторона Усика - його аматорська школа. В цій вазі є боксери фізично сильні, але вони не можуть донести свій удар до нього.

Олександр здолає їх за рахунок аматорської школи. Думаю, він ще набере потужності, хоча і без цього Саша може перемагати в хевівейті", - сказав Гассієв.

Нагадаємо, що у 2018 році Усик переміг Гассієва в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Після цього українець перейшов в суперважкий дивізіон, де провів два бої, здобувши перемогу над Чаззом Візерспуном і Дереком Чісорою.

Раніше, Усик вказав причини, по яких хоче піти від К2 Promotions.

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