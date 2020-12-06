 Канело вів переговори про третій бій з Головкіним | Бокс | Champion.com.ua
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Канело вів переговори про третій бій з Головкіним

Вчора 22:40 806 0
Альварес хоче об'єднати титули в другій середній вазі
Канело вів переговори про третій бій з Головкіним
#Головкін, #Альварес

Джерело - vringe.com.

Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Канело Альварес бачить своєю першочерговою метою виступу в другій середній вазі об'єднання титулів.

Про це заявив сам боксер.

"Ми всі знаємо, що поєдинок зі мною - єдиний бій, який хоче провести Головкін, можливо, щоб завершити після нього свою кар'єру. Ми вели переговори з Головкіна до початку пандемії, ми вели переговори про проведення бою в цьому році, але, на жаль, почалася пандемія, і все було скасовано.

Зараз у нас інші і більш важливі цілі. Перша мета - це Каллум Сміт, і, як сказав Едді, ми хочемо об'єднати титули в другій середній вазі. Про третій бій з Головкіна ми подумаємо пізніше.

Сміт - це відмінний суперник, кращий у другій середній вазі. Він високий, сильний суперник, це сильно мотивує мене, а також це суперник, який, не дивлячись на все, що сталося в 2020 році, дозволить завершити цього року яскраво", - зазначив Канело.

Зараз титул WBO у другій середній вазі належить Біллі Джо Сондерсу, титулом IBF володіє американець Калеб Плант, пояс WBC у другій середній вазі поки вакантна.

Раніше повідомлялося, що бій Альварес - Плант не відбудеться.

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