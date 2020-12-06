Канело вів переговори про третій бій з Головкіним

Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Канело Альварес бачить своєю першочерговою метою виступу в другій середній вазі об'єднання титулів.

Про це заявив сам боксер.

"Ми всі знаємо, що поєдинок зі мною - єдиний бій, який хоче провести Головкін, можливо, щоб завершити після нього свою кар'єру. Ми вели переговори з Головкіна до початку пандемії, ми вели переговори про проведення бою в цьому році, але, на жаль, почалася пандемія, і все було скасовано.

Зараз у нас інші і більш важливі цілі. Перша мета - це Каллум Сміт, і, як сказав Едді, ми хочемо об'єднати титули в другій середній вазі. Про третій бій з Головкіна ми подумаємо пізніше.

Сміт - це відмінний суперник, кращий у другій середній вазі. Він високий, сильний суперник, це сильно мотивує мене, а також це суперник, який, не дивлячись на все, що сталося в 2020 році, дозволить завершити цього року яскраво", - зазначив Канело.