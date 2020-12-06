 Кличко отримав нагороду Золоте серце | Бокс | Champion.com.ua
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04.12.2020 23:59 667
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Кличко отримав нагороду Золоте серце

Сьогодні 16:57 979 0
Володимир Кличко отримав визнання німецького фонду
Кличко отримав нагороду Золоте серце
#Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко нагороджений Золотим серцем від німецького фонду Ein Herz für Kinder, що в перекладі означає Серце - дітям.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Українця нагородили за благодійну діяльність. Церемонія нагородження пройшла 5 грудня в рамках благодійного телемарафону, в якому вдалося виручити 26 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на різні проєкти в різних країнах світу, в тому числі в Україні (на боротьбу з наслідками Чорнобильської катастрофи і лікування дітей з онкологією).

Брати Клички надали допомогу більш ніж 1,9 мільйона дітей.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений „Ein Herz für Kinder“ (@einherzfuerkinder)

Раніше, брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону.

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