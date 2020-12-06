Кличко отримав нагороду Золоте серце

Володимир Кличко отримав визнання німецького фонду

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко нагороджений Золотим серцем від німецького фонду Ein Herz für Kinder, що в перекладі означає Серце - дітям.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Українця нагородили за благодійну діяльність. Церемонія нагородження пройшла 5 грудня в рамках благодійного телемарафону, в якому вдалося виручити 26 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на різні проєкти в різних країнах світу, в тому числі в Україні (на боротьбу з наслідками Чорнобильської катастрофи і лікування дітей з онкологією).

Брати Клички надали допомогу більш ніж 1,9 мільйона дітей.

Раніше, брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону.