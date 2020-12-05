Тайсон Ф'юрі є безаперечним фаворитом у протистоянні з Ентоні Джошуа.

Таку думку висловив екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман.

"Щоб перемогти цього хлопчика - Тайсона Ф'юрі, потрібно застосувати всі свої найкращі якості і залишити все в рингу. Буду чесний з вами, я просто не розумію, як Джошуа зможе перемогти Ф'юрі. Але я обов'язково куплю квитки, щоб подивитися цей бій. Мені дуже цікаво", - сказав Форман.