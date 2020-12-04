Для Олександра Усика (18-0, 13 КО) перші раунди поєдинку з британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) були хвилюючі.

Про це заявив сам українець.

"Перші 3 раунди дійсно були хвилюючі - я дивився шляхи, куди крокувати. Взагалі вся суть в тому, що в якийсь момент після 6 раунду просто 2 руки закінчилися - права і ліва. У ліву вдарив ще в другому або першому раунді.

Лікоть то блокувався, то розкривався назад. Так сталося, то за 3 тижні до бою лікоть занепокоїв.

Чи сильно б'є Чісора? Я б не сказав, що якось суперсильно. Відчувається. Белью не потрапив ні разу так, як Дерек", - зазначив Усик.