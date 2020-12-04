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Поєдинок Черкашин - Антунеш скасований через коронавірус

Сьогодні 10:41 211 0
Причина відкладання бою - позитивний тест на коронавірус в українського боксера
Поєдинок Черкашин - Антунеш скасований через коронавірус
#Черкашин

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок українського боксера Федора Черкашина (16-0, 11 КО) з аргентинцем Хав'єром Антунеш (17-1-0, 11 КО) відкладений на невизначений термін.

Про це заявив сам українець.

"З жалем повідомляю Вам, що я не зможу виступити завтра на KBN Extra Gala в Лодзі. На жаль, незважаючи на всі запобіжні заходи, мій результат на Covid виявився позитивним на останньому етапі підготовки до бою, до якого я готувався більше шести місяців. Тренування і спаринги показували, що я був готовий на 100%, але хвороба підкралася непомітно. Дбайте про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, до швидкої зустрічі на рингу", - зазначив Черкашин.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений 𝙁𝙄𝙊𝘿𝙊𝙍 𝘾𝙃𝙀𝙍𝙆𝘼𝙎𝙃𝙔𝙉 (@cherkashin_f)

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