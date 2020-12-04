Поєдинок Черкашин - Антунеш скасований через коронавірус

Поєдинок українського боксера Федора Черкашина (16-0, 11 КО) з аргентинцем Хав'єром Антунеш (17-1-0, 11 КО) відкладений на невизначений термін.

Про це заявив сам українець.

"З жалем повідомляю Вам, що я не зможу виступити завтра на KBN Extra Gala в Лодзі. На жаль, незважаючи на всі запобіжні заходи, мій результат на Covid виявився позитивним на останньому етапі підготовки до бою, до якого я готувався більше шести місяців. Тренування і спаринги показували, що я був готовий на 100%, але хвороба підкралася непомітно. Дбайте про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, до швидкої зустрічі на рингу", - зазначив Черкашин.