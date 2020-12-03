Боксер вживав заборонені препарати

Американського суперважковаговика Джаррелла Міллера дискваліфікували на два роки за вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє vRINGe.com.

Атлетична комісія штату Невада дискваліфікувала Джаррелла Міллера на два роки за повторне вживання допінгу.

П'ять членів комісії проголосували за це одноголосно. Термін відраховується від дати виявлення позитивної проби.

Міллер зможе повернутися на ринг не раніше січня 2022 року. Американець не виходив на ринг з листопада 2018 року. Він виграв серед професіоналів усі 23 своїх боя.

Нагадаємо, що Міллер провалив допінг-тест. Це сталося напередодні його поєдинку з Джеррі Форрест, який був запланований на 9 липня. У підсумку, його замінив Енді Руїс зі США.