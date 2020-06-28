Міллер втретє попався на допінгу

Бій Міллера 9 липня не відбудеться

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (23-0-1, 20 КО) в третій раз в кар'єрі попався на застосуванні заборонених препаратів.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Міллер здав позитивний тест на неназване заборонену речовину, яке було виявлено в аналізах боксера, взятих Атлетичною комісією штату Невада (NSAC) напередодні його поєдинку з Джеррі Форрест (26-3, 20 КО), запланованим на 9 липня в Лас-Вегасі в рамках шоу Top Rank на телеканалі ESPN.

Перший раз Міллер був дискваліфікований за використання заборонених наркотиків в 2014 році, коли він ще був кікбоксером. Куди більш гучним вийшов скандал перед боєм за три пояси чемпіонату з Ентоні Джошуа. Тоді у нього були діагностовані три допінг-агента - ЕПО, гормон росту людини (гормон росту людини) і ендуробол.

Міллер не боксував з листопада 2018 року, коли достроково побив румуна Богдана Діну.

Раніше, суперник Постола назвав дату бою з українцем.