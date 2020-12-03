Усик: У бою з Чісорою ринг був мініатюрний

Українець згадав про бій з Чісорою

Джерело - Чемпіон.

За відчуттями Олександра Усика (18-0, 13 КО) розміри рингу у поєдинку з британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) були меншими, ніж зазвичай.

Про це заявив сам українець.

"Дізнався про розміри рингу тільки тоді, коли зайшов туди. Коли ми ще сиділи в роздягальні перед боєм, тоді я звернув увагу, що канати якось дуже слабо натягнуті. Я навіть коли вийшов в ринг, сперся на них, чого зазвичай не роблю. І відчув, що вони сильно просідають. Я помітив, що ринг якийсь досить мініатюрний, або це була його зменшена версія. Взагалі, я спочатку подумав, що це спотворення телевізора, але коли я зайшов туди всередину і подивився, який переді мною стоїть здоровенний Дерек, я подумав: "Ух ти, нічого собі!". Але є момент. Ми листувалися з цього приводу з Едді Гірном, і він сказав, що ринг був такий же, як і в бою з Белью", - зазначив Усик.

Раніше, Усик вказав причини, по яких хоче піти від К2 Promotions.