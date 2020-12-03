Усик назвав суперника, з яким би хотів зустрітися у наступному бою

Український суперважковаговик Олександр Усик хоче отримати бій за пояс WBO.

Про це заявив сам боксер.

"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій. Нехай боксують, але я претендент на пояс WBO і хочу його отримати. Розумію, що вони хочуть зробити найгучніший бій за об'єднання з обов'язковим реваншем. Але я на черзі.

Давайте будемо розмовляти, залишайте пояс WBO і проводите свій бій. Але взагалі хочу боксувати з Ентоні Джошуа, у нього ж ще є пояса. WBO - провокатор того, як це можна зробити", - заявив Усик.