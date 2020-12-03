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Холіфілд викликав на бій Майка Тайсона

Сьогодні 11:55 642 0
Холіфілд виявив бажання провести виставковий поєдинок
Холіфілд викликав на бій Майка Тайсона
#Холіфілд, #Тайсон

Джерело - BoxingScene.

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій і важкій вазі Евандер Холіфілд готовий провести бій проти Майка Тайсона.

Про це заявив сам Холіфілд.

"Я намагався організувати поєдинок з ним [Тайсон], але не отримав нічого, крім відмовок. Зараз я розумію, чому він хотів влаштувати бій, перш ніж думати про бокс зі мною.

Рой Джонс був хорошим суперником для Майка, але бій зі мною був би більш грандіозною подією. Єдиний бій, який хтось хоче бачити, це поєдинок між нами. Немає жодної причини, чому нам не потрібно цього робити.

Я вважаю, що цей бій повинен відбутися заради нашої спадщини. У суботу після поєдинку з Джонсом Майк сказав, що готовий битися зі мною. Нехай підписує контракт і виходь в ринг. Світ в очікуванні, і зараз все залежить тільки від тебе. Я готовий!", - сказав Холіфілд. 

Нагадаємо, Леннокс Льюїс може повернутися на ринг.

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