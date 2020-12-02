Бій Джошуа – Пулєв відбудеться з глядачами

Найдешевший квиток буде коштувати 100 фунтів

Бій за титул чемпіона світу у суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Кубратом Пулєвим відбудеться за присутності тисячі глядачів.

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок відбудеться на лондонській Арени Вемблі, а найдешевші квитки обійдуться охочим у 100 фунтів (VIP-квитки - в тисячу).

Таким чином, професійний боксерський поєдинок у Великобританії вперше прийме уболівальників з березня, коли почалася пандемія COVID-19.

Спочатку організатори бою Пулєва і Джошуа розраховували провести його в присутності 60 тис глядачів на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у червні.

Переможець бою стане чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. Титулом WBC володіє Тайсон Ф'юрі, який вже готується до зустрічі з Джошуа в 2021 році.

Нагадаємо, WBC підтримає бій Ф'юрі – Джошуа.