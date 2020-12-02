Бій Джошуа – Пулєв відбудеться з глядачами

Джерело - sportarena.com.
Бій за титул чемпіона світу у суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Кубратом Пулєвим відбудеться за присутності тисячі глядачів.
Про це повідомляє ESPN.
Поєдинок відбудеться на лондонській Арени Вемблі, а найдешевші квитки обійдуться охочим у 100 фунтів (VIP-квитки - в тисячу).
Таким чином, професійний боксерський поєдинок у Великобританії вперше прийме уболівальників з березня, коли почалася пандемія COVID-19.
Спочатку організатори бою Пулєва і Джошуа розраховували провести його в присутності 60 тис глядачів на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у червні.
Переможець бою стане чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. Титулом WBC володіє Тайсон Ф'юрі, який вже готується до зустрічі з Джошуа в 2021 році.
Нагадаємо, WBC підтримає бій Ф'юрі – Джошуа.