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Ф'юрі: Я не маю недоліків

Сьогодні 14:09 631 0
Боксер назвав єдиний спосіб побити його
Ф'юрі: Я не маю недоліків
#Ф'юрі

Джерело - WOW HYDRATE.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) впевнений в тому, що ніхто з суперників не зможе його перемогти.

Про це заявив сам британець.

"У мене немає ніяких недоліків. Я говорив на радіо, що єдиний спосіб побити Тайсона Ф'юрі - це грохнути його молотком, поки він спить.

Суперники намагалися мене перемогти. Вайлдер намагався потрапити в мене потужним хуком. Хтось намагався швидко скорочувати дистанцію. Старий Доктор Сталевий Молот Володимир Кличко намагався боксувати технічно. Були люди, які йшли вперед, були ті, хто відступав назад. Але я залишаюся непереможеним протягом 12 років, першим номером суперважкої ваги на планеті, дворазовим володарем пояса The Ring, лінійним чемпіоном світу.

Я завоював 16 титулів на цьому шляху. Слабкості? Ні, не думаю ", - сказав Ф'юрі.

Раніше, Майк Тайсон розповів про сильні сторони Ф'юрі. 

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