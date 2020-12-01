Агресивно потрібно діяти в рингу, щоб перемогти чинного чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив легендарний боксер Майк Тайсон.

"Проти Ф'юрі потрібно бути агресивним, рухати головою, залишатися невловимим. Якщо ти протистоїш людині таких розмірів, то являєшся легкою метою. Необхідно атакувати, використовувати кути і залишатися поза його ударної дистанції. Потрібно зближуватися, але не можна залишатися на дистанції, яка дозволить більш великому бійцеві піти.

Ф'юрі вміє адаптуватися до різних стилів, ми це могли бачити в бою проти Вайлдера. Всі думали, що Деонтей буде більш впевненим, адже він оформив два нокдауну в першому поєдинку. І це були не легкі, а брутальні нокдауни. Світ чекав, що Вайлдер переможе, але все вийшло інакше", - зазначив Тайсон.