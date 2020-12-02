Богачук став жертвою COVID-19

Джерело - Ring City USA.

Непереможений український нокаутер в першій середній вазі Сергій Богачук (18-0, 18 КО) 3 грудня Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесі не проведе бій з Брендоном Адамсом (21-3, 13 КО).

Про це повідомляє Ring City USA.

Минулого тижня поєдинок скасували через хворобу українця, а тепер з'ясувалося, що він здав позитивний тест на коронавірус.

Бій з Адамсом не скасований, а відкладений на невизначений термін. Очікується, що друга спроба боксерів відбудеться на початку 2021 року.

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