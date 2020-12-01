 Арум: Хейні повинен заслужити бій з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Хейні повинен заслужити бій з Лопесом

Сьогодні 13:33 486 0
Менеджер зазначив, що Девіна поки немає в списку претендентів на поєдинок з Теофімо
Арум: Хейні повинен заслужити бій з Лопесом
#Арум, #Лопес, #Хейні

Джерело - Boxing Scene.

Бій Девіна Хейні та абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса не принесе зараз прибуток.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я можу лише сказати, що Хейні поки немає в списку претендентів, він повинен проявити себе і заслужити право на бій. Девін штучно створює галас навколо свого імені. Дозвольте йому виступити проти справжнього суперника, і тоді він зможе побитися з Лопесом.

Бій Хейні і Лопеса не принесе зараз прибуток. Я не розумію, наскільки хороший Хейні. Так само, як і Райан Гарсія. Якщо він пройде Кемпбелла, тоді ми зможемо поговорити", - сказав Арум.

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо здолав українця Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Леннокс Льюїс може повернутися на ринг.

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