Арум: Хейні повинен заслужити бій з Лопесом

Джерело - Boxing Scene.
Бій Девіна Хейні та абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса не принесе зараз прибуток.
Про це заявив промоутер Боб Арум.
"Я можу лише сказати, що Хейні поки немає в списку претендентів, він повинен проявити себе і заслужити право на бій. Девін штучно створює галас навколо свого імені. Дозвольте йому виступити проти справжнього суперника, і тоді він зможе побитися з Лопесом.
Бій Хейні і Лопеса не принесе зараз прибуток. Я не розумію, наскільки хороший Хейні. Так само, як і Райан Гарсія. Якщо він пройде Кемпбелла, тоді ми зможемо поговорити", - сказав Арум.
У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо здолав українця Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.
Нагадаємо, Леннокс Льюїс може повернутися на ринг.