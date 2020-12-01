Дюбуа: Я з травмою бився із Джойсом

Джо Джойс (12-0, 11 КО) добре боксував у чесному бою переміг Даніеля Дюбуа (15-1, 14 КО).

Про це заявив сам Дюбуа.

"Спасибі всім, хто надсилав повідомлення підтримки після бою. Висловлюю свою повагу Джо Джойса, він добре боксував і переміг чесно.

Я думаю, що вигравав поєдинок. Я намагався боротися з травмою, але в результаті не зміг. Зараз мене вже виписали з лікарні, але потрібно чекати, поки заживе перелом.

Я повернуся і доведу, що сумніваються помиляються, а справжні фанати мають рацію", - зазначив Дюбуа.