Дюбуа: Я з травмою бився із Джойсом

Джерело - Чемпіон.
Джо Джойс (12-0, 11 КО) добре боксував у чесному бою переміг Даніеля Дюбуа (15-1, 14 КО).
Про це заявив сам Дюбуа.
"Спасибі всім, хто надсилав повідомлення підтримки після бою. Висловлюю свою повагу Джо Джойса, він добре боксував і переміг чесно.
Я думаю, що вигравав поєдинок. Я намагався боротися з травмою, але в результаті не зміг. Зараз мене вже виписали з лікарні, але потрібно чекати, поки заживе перелом.
Я повернуся і доведу, що сумніваються помиляються, а справжні фанати мають рацію", - зазначив Дюбуа.
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Раніше Джойс кинув виклик Усику.