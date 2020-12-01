Британський боксер Даніель Дюбуа (15-0, 14 КО) не готовий до бою з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Девід Хей.

"Дюбуа поки не готовий перемогти Олександра Усика, хоча цей бій може стати наступним. Він поки не готовий.

Йому потрібно 3-4 роки, щоб готуватися до титульних боїв.

Дюбуа треба провести 5-7 боїв, перед тим, як битися з відомими суперниками. Але я не кажу, що для нього все скінчено", - сказав Хей.