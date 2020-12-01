Джерело - South London News.
Британський боксер Даніель Дюбуа (15-0, 14 КО) не готовий до бою з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).
Про це заявив колишній чемпіон світу Девід Хей.
"Дюбуа поки не готовий перемогти Олександра Усика, хоча цей бій може стати наступним. Він поки не готовий.
Йому потрібно 3-4 роки, щоб готуватися до титульних боїв.
Дюбуа треба провести 5-7 боїв, перед тим, як битися з відомими суперниками. Але я не кажу, що для нього все скінчено", - сказав Хей.
Раніше, Вайт назвав Дюбуа боягузом за відмову продовжувати бій з Джойсом.