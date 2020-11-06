Британський суперважковаговик Даніель Дюбуа готовий провести бій з українцем Олександром Усиком у разі перемоги над Джо Джойсом.

Про це заявив сам боксер.

"Буду радий зустрітися з Усиком. Поєдинок з Джо Джойсом для мене як титульний. Не бачу ніяких проблем в тому, щоб провести бій з Усиком або якимось іншим топовим претендентом. Знаю, що багато хто обговорює можливий поєдинок з українцем. Я не проти цього.

Титульний бій? Він може принести багато грошей і всього іншого. Це буде відмінний наступний крок, як тільки я пройду Джойса. Але поки що я не збираюся дивитися Джо за спину. Пріоритет зараз - сутичка з Джойсом", - заявив Дюбуа.