Американець Майк Тайсон є фаворитом виставкового восьмираундового бою проти Роя Джонса-молодшого.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв.

"Фізична міць Тайсона буде надавати йому гарну службу. Рою буде складно показати свій стиль, який він мав у минулому.

Джонс буде витрачати багато сил на переміщення, але в силу віку - його не вистачить надовго. До якогось раунду вони зійдуться в рубці, яка вигідна саме Тайсону.

Я думаю, що цей поєдинок можна назвати боєм століття. Ми з вами зможе споглядати культових боксерів", - сказав Валуєв.