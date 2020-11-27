Джерело - ren.tv.
Американець Майк Тайсон є фаворитом виставкового восьмираундового бою проти Роя Джонса-молодшого.
Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв.
"Фізична міць Тайсона буде надавати йому гарну службу. Рою буде складно показати свій стиль, який він мав у минулому.
Джонс буде витрачати багато сил на переміщення, але в силу віку - його не вистачить надовго. До якогось раунду вони зійдуться в рубці, яка вигідна саме Тайсону.
Я думаю, що цей поєдинок можна назвати боєм століття. Ми з вами зможе споглядати культових боксерів", - сказав Валуєв.
Нагадаємо, що бій між Тайсоном і Джонсом відбудеться 28 листопада в Лос-Анджелесі.
Раніше повідомлялося, що Майк Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, Тайсону Ф'юрі і Деонтею Вайлдеру.