Визначилась дата наступного бою Лопеса

Джерело - espreso.tv.
Американський боксер Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) планує провести перший захист титулу абсолютного чемпіона світу у квітні 2021 року.
Про це заявив промоутер американця Боб Арум.
Наразі глава промоутерської компанії Top Rank розглядає можливість проведення бою абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Теофімо Лопеса проти обов'язкового претендента на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) австралійця Джорджа Камбососа.
Головна причина такого рішення - можливість проводити поєдинки у Австралії з глядачами.
Бій Лопес - Камбосос планується орієнтовно на квітень. Поєдинок повинен відбутися у Сіднеї або Мельбурні, де є велика грецька діаспора, яка підтримуватиме Комбососа, який є греком за походженням.
Раніше, батько Лопеса відреагував на можливий реванш з Ломаченком