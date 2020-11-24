Визначилась дата наступного бою Лопеса

Теофімо Лопес може вийти на ринг у квітні

Американський боксер Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) планує провести перший захист титулу абсолютного чемпіона світу у квітні 2021 року.

Про це заявив промоутер американця Боб Арум.

Наразі глава промоутерської компанії Top Rank розглядає можливість проведення бою абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Теофімо Лопеса проти обов'язкового претендента на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) австралійця Джорджа Камбососа.

Головна причина такого рішення - можливість проводити поєдинки у Австралії з глядачами.

Бій Лопес - Камбосос планується орієнтовно на квітень. Поєдинок повинен відбутися у Сіднеї або Мельбурні, де є велика грецька діаспора, яка підтримуватиме Комбососа, який є греком за походженням.

Раніше, батько Лопеса відреагував на можливий реванш з Ломаченком