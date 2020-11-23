Американець розповів про своє повернеться на ринг

Джерело - Boxing Insider.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер бажає повернутися в ринг вже в січні або лютому 2021 року.

Про це заявив сам боксер.

"Ви побачите мене знову на рингу на початку січня. Крайній термін, це початок лютого. Зараз ми з командою шукаємо суперника. Ми не будемо чекати, поки один боягуз, у якого є зобов'язання, буде тікати від поєдинку зі мною. Я повинен повернутися, адже у мене багато фанатів, які з нетерпінням чекають, коли я проведу наступний бій. Я хочу робити те, що у мене виходить найкраще", - сказав Вайлдер.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер відмовився виступати у новій ваговій категорії.