Чемпіон світу в трьох дивізіонах Сауль Альварес в якості вільного агента зможе попрацювати з усіма промоутерами, щоб організувати найбільші поєдинки.

Про це заявив сам боксер.

"Гроші мають для мене другорядне значення. Звичайно, я завжди мріяв дати хороше життя своєї сім'ї, але я правда люблю боксувати, і тому гроші відходять на другий план. Так що, я вважаю, що буду краще себе почувати як вільний агент.

Я зможу організовувати найбільші бої. До того ж я хочу мати можливість працювати з усіма промоутерами, щоб публіка могла побачити найкращі поєдинки", - заявив Альварес.