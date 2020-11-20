 Альварес: ​​Я зможу організовувати найбільші бої | Бокс | Champion.com.ua
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Альварес: ​​Я зможу організовувати найбільші бої

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Альварес: ​​Я зможу організовувати найбільші бої
#Альварес

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон світу в трьох дивізіонах Сауль Альварес в якості вільного агента зможе попрацювати з усіма промоутерами, щоб організувати найбільші поєдинки.

Про це заявив сам боксер.

"Гроші мають для мене другорядне значення. Звичайно, я завжди мріяв дати хороше життя своєї сім'ї, але я правда люблю боксувати, і тому гроші відходять на другий план. Так що, я вважаю, що буду краще себе почувати як вільний агент.

Я зможу організовувати найбільші бої. До того ж я хочу мати можливість працювати з усіма промоутерами, щоб публіка могла побачити найкращі поєдинки", - заявив Альварес.

Нагадаємо, визначилась дата бою Альварес - Сміт.

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