Вайт: Я б хотів побити Вайлдера

Деонтей Вайлдер, який позбувся пояса WBC суперважкої ваги, більше нікого не цікавить, тому що не володіє титулом і не продає бої.

Про це заявив боксер Ділліан Вайт.

"Тайсон Ф'юрі з ним не б'ється, звідки тепер Вайлдеру взяти гроші? Він зараз нікому не потрібен і не цікавий. Не дуже важливий суперник.

Навіть коли він був чемпіоном, то ледь продавав квитки на свої поєдинки. Зараз йому взагалі нічого втрачати. Як він взагалі втратив цей шанс на бій з Ф'юрі і пояс WBC? Це просто шок для мене.

Мені потрібно перемогти Повєткіна і стати обов'язковим претендентом на титул WBC. Вайлдер, коли був чемпіоном, не хотів зі мною битися.

Але, в цілому, я б хотів його побити. Він мені не подобається", - заявив Вайт.