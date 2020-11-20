Вайт: Я б хотів побити Вайлдера

Джерело - Sky Sports.
Деонтей Вайлдер, який позбувся пояса WBC суперважкої ваги, більше нікого не цікавить, тому що не володіє титулом і не продає бої.
Про це заявив боксер Ділліан Вайт.
"Тайсон Ф'юрі з ним не б'ється, звідки тепер Вайлдеру взяти гроші? Він зараз нікому не потрібен і не цікавий. Не дуже важливий суперник.
Навіть коли він був чемпіоном, то ледь продавав квитки на свої поєдинки. Зараз йому взагалі нічого втрачати. Як він взагалі втратив цей шанс на бій з Ф'юрі і пояс WBC? Це просто шок для мене.
Мені потрібно перемогти Повєткіна і стати обов'язковим претендентом на титул WBC. Вайлдер, коли був чемпіоном, не хотів зі мною битися.
Але, в цілому, я б хотів його побити. Він мені не подобається", - заявив Вайт.
Вайт в наступному поєдинку повинен битися з Олександром Повєткіним.
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі більше не вийде на ринг у 2020 році.