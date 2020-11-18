Визначилась дата бою Альварес - Сміт

Альварес проведе бій у грудні

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBA Cауль Альварес (53-1-2, 36 КО) повернеться в ринг 19 грудня.

Про це повідомляє Matchroomboxing.

Суперником мексиканця стане чемпіон WBA в другій середній вазі Каллум Сміт (27-0, 19 КО). Поєдинок транслюватиметься стрімінговою платформою DAZN.

Бій проти Сміта стане для Альвареса першим після відходу з Golden Boy Promotions і сервісу DAZN. Проте, свій наступний бій Канело в статусі вільного агента знову проведе на DAZN, а промоутером вечора боксу виступить Едді Гірн з Matchroom Boxing.

Сауль Альварес востаннє виходив на ринг восени минулого року, коли в 11-му раунді нокаутував чемпіона WBO в напівважкій вазі Сергія Ковальова.

Раніше повідомлялося, що бій Альварес - Плант не відбудеться.