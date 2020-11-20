 Тайсон: Я б знову вкусив Холіфілда | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон: Я б знову вкусив Холіфілда

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Легендарний боксер заявив, що був дуже злий на Холіфілда під час їх поєдинку
Тайсон: Я б знову вкусив Холіфілда
#Холіфілд, #Тайсон

Джерело - Fox News.

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон знову міг би вкусити Евандера Холіфілда, якому під час поєдинку в 1997 році відкусив шматок вуха.

Про це заявив сам Тайсон.

"Я кажу:" Ні, більше - ніколи", але з Евандером я б міг це повторити знову. Якби він робив те, що робив тоді, то я б знову його вкусив.

Я хотів убити його, я був злий на те, що мене вдарили головою. Я в якомусь сенсі втратив свідомість від всього, що відбувається в тому поєдинку, і це вирвало мене з плану на бій.

Зрозумійте, погано це чи добре, але я нікому не дозволю відібрати свій тріумф. Так, я зробив це, і я повинен взяти на себе відповідальність за це. В цьому і був мій тріумф, і за нього я взяв відповідальність", - сказав Тайсон.

Майк Тайсон повертається в ринг і проведе поєдинок проти Роя Джонса. Бій відбудеться 29 листопада. 

Нагадаємо, Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно.

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