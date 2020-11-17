 54-річний Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно

Вчора 21:54 Андрій Твердохліб 537 0
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно

Джерело - Чемпіон.

Легендарний Майк Тайсон продовжує готуватися до бою легенд із Роєм Джонсом-молодшим, який відбудеться 29 листопада на арені Dignity Health Sports Park (Карсон, США).

Форма 54-річного Тайсона вражає.

Нагадаємо, переможець поєдинку Тайсон - Джонс-молодший отримає пояс пеціальний пояс – WBC Frontline Battle.

Майк Тайсон провів на профі ринзі 56 поєдинків - 50 перемог, із який 44 нокаутом. Востаннє Залізний майк виходив у ринг в 2005 році та програв технічним нокаутом у 6 раунді Кевіну Макбрайду. Раніше ми повідомляле хто в Україні покаже пряму трансляцію бою легенд.

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