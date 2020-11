Майкл Баффер: Була традиція - снідав разом з Кличками

Джерело - Чемпіон.

Майкл Баффер - найвідоміший ринг-анонсер в світі. Через два роки він відзначить 40-річчя своєї професійної діяльності - свій перший боксерський вечір американець відпрацював у 1982 році. За 8 хвилин, які Баффер говорить в рингу, він заробляє 25 тисяч доларів. Сідаючи перед екранами телевізорів напередодні раніше боїв Кличко, а тепер Ломаченка і Дерев'янченка, українські фани боксу незмінно бачать цього сивочолого джентльмена в строгому костюмі з метеликом. А в 2018 році Майкл прилітав до Києва і оголошував переможний результат чемпіона світу Артема Далакян. Чемпіон додзвонився Бафферу за океан.

Старання для армії українських телеглядачів

- Майкл, ви якось зізнавалися, що Майк Тайсон досі називає вас містер Баффер. А як до вас зверталися брати Клички?

- Володимир і Віталій звуть мене Майкл. Коли ми познайомилися, вони теж зверталися до мене містер Баффер. Але мені не дуже подобається, коли люди, яким я симпатизую, називають мене так. Не відчуваю себе на свій вік. Я ще молодий, кличте мене Майкл (сміється). Саме так хлопцям і сказав.

- Коли і за яких обставин ви вперше почули про братів Кличко?

- Ми познайомилися близько 20 років тому. Володимир тоді боксував в Німеччині, йому було 23 або 24 року. У той же вечір познайомився і з Віталієм. Бокс для мене не тільки, робота, а й хобі. Мені цікавий практично кожен поєдинок, на якому працюю. Того вечора Володимир мене приємно здивував. Я зрозумів, що чемпіонські бої у нього не за горами. І час підтвердив правильність моїх висновків.

- У вас не було труднощів з вимовою прізвища Кличко?

- Перед боєм завжди цікавлюся у боксера, як би він хотів, щоб його прізвище було анонсовано - з яким наголосом, в якому стилі. Бої Кличко переважно проходили на кращих аренах Німеччини, і я в першу чергу виголошував свою промову для німецької аудиторії. І, звичайно ж, великий армії українських телеглядачів. Тому, намагався використовувати вимови, яке ближче до стилістики німецької та української мов.

- Могли просто зателефонувати Віталію або Володимиру?

- Звичайно, Кличко давно стали моїми друзями. Під час проведення чергового чемпіонського бою ми завжди зупинялися в одному готелі. У нас з Кличком ​​була традиція снідати разом. Вони дуже комунікабельні люди. Обидва поліглоти, розмовляють на багатьох мовах. З ними завжди цікаво поговорити на будь-які теми.

- Хто з них вам подобався більше як боксер?

- Ви хочете, щоб у мене виникли неприємності з Кличком (сміється). У Володимира і Віталія різні стилі. У обох був дуже сильний удар. У Володимира більше класичний, а у Віталія - ​​особливий, фірмовий - він бив під більш низьким кутом. Я б сказав, що Володимир своїми ударами вибивав суперника з колії, а Віталій, навпаки вичікував, коли настане потрібний момент для удару. Протягом більше десяти років Кличко були кращими боксерами хевівейта, до сих пір люблю і поважаю їх обох.

Дебют зі страхом

- Ми чули, що ви теж займалися боксом - в армії. В якому полку служили?

- У військово-морському флоті армії США. Якраз в той час проходили бойові дії у В'єтнамі. Слава Богу, мене туди не відправили - тихо мирно відбарабанив свої три роки служби. Там і підвищував свої навички в боксі. Хоча як фан завжди їм цікавився. У мене непогано виходило в рингу. Але є правило в боксі, яке мені не подобатися - на рингу супернику дозволено давати здачі (сміється). Може, саме тому і не став боксером.

- Пам'ятаєте перший чемпіонський бій, на якому ви виступили ринг-анонсером?

- Звичайно. Вперше вийшов в ринг в 1982 році. Боксерський вечір проходив в Атлантік-Сіті в казино Playboy. Тоді мене долало одне почуття - страх і тільки страх. Ніколи не забуду ці відчуття. Дуже переживав: чи впораюся, чи сподобається моє оголошення боксерів публіці.

- У підсумку ви стали справжнім гуру в своїй справі. І у вас з'явилося багато послідовників. Знаєте, скільки зараз професійних боксерських конферансьє?

- Ринг-анонсерів зараз дуже багато. Але я став першим, хто став подорожувати і працювати в усьому світі і тим самих перетворив тимчасову зайнятість у професію.

- Ваші діти не думають піти по стопах батька?

- У мого старшого сина Майкл були думки продовжити сімейний бізнес. Він спробував, але у нього не особливо виходило. Майкл сильно засмутився, але я його заспокоїв. Сказав, що краще йому займатися своєю улюбленою справою - журналістикою. У кожної людини в житті свій єдиний і неповторний шлях.

- Як ви зазвичай тренуєте голос? П'єте сирі яйця?

- Чесно кажучи, голос не треную взагалі. Не п'ю ніяких спеціальних рідин і тим більше ні разу не пробував сирі яйця. Коли приходить потрібний момент, просто кажу те, що повинен. І, слава Богу, це у мене поки непогано виходить.

- Свої голосові зв'язки встигли застрахувати? Для вас вони як руки для боксера…

- Багато років тому дійсно застрахував свої голосові зв'язки. Довго думав, перш ніж зробити такий крок, оскільки страховка коштувала купу грошей (сміється). Але коли її термін сплив, я не став продовжувати. Зрозумів, що в цьому немає сенсу - на протязі довгих років мої голосові зв'язки мене жодного разу не підводили.

Патент на фразу

- Як часто судитесь з людьми, які використовують запатентовану вами фразу Let's get ready to the rumble?

- На жаль, такі ситуації трапляються регулярно. З 1992 року я є абсолютним власником прав на використання слогана "Let's get ready to the rumble", який зробив мене відомим. Жодного разу не програв справу в суді, оскільки мої адвокати працюють дуже добре. Вони стежать за тим, щоб ніхто не зміг вкрасти мої права на слоган і використовувати його без мого відома (сміється). Ви можете спокійно вимовляти цю фразу, але якщо ви хочете використовувати її в комерційних цілях, повинні мені заплатити.

- Чи варто чекати від вас створення якихось інших слоганів? Або в цьому немає необхідності?

- Ви знаєте у нас в США є прислів'я: "Якщо ти прийшов на вечірку, танцюй тільки з тією дівчиною з якою прийшов". Я абсолютно згоден з цими словами, тому залишаюся відданим своєму слогану "Let's get ready to the rumble".

- Боксер може виходити на ринг до 35, рідко до сорока з хвостиком років. А до скількох років може працювати рінг-анонсер?

- Мені вже 75 років. Зізнаюся чесно, вже не раз подумував, що незабаром закінчу свою кар'єру. Іноді здається, що прийшов час відпочити. Роботу потрібно залишити в минулому і просто насолоджуватися своїм життям. Але від подібних думок мені стає нудно. Кожен раз мені надходять нові цікаві пропозиції, від яких не можу відмовитися. Том, поки буду працювати.

Просто факти

Майкл Баффер спеціалізується на роботі в боксерських шоу, але його голос також звучав на автогонках NASCAR, матчах NBA і NHL, бейсбольної ліги і в численних телешоу, включаючи відомих всьому світу "Сімпсонів" і "Південний парк". У 1994 році Майкл офіційно зареєстрував фразу як торговельну марку, а його брат, Брюс Баффер заснував компанію "Buffer Enterprises", яка вже принесла їм більше 400 мільйонів доларів.

Історія фрази Let's get ready to the RUMBLE:

"Потрібно було підчепити чимось натовп, щоб вони не заснули, поки я перераховую 15-18 суддів і офіційних осіб - на яких, до речі, всім начхати. Щось типу "Джентльмени, заводьте мотори", "Пристебніть ремені" ... Але я поставив на слово RUMBLE. Здається, не помилився ".

Наталія Толюпа, Чемпіон