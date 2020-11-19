Колишній чемпіон світу: У Ломаченка та Усика відсутній сильний удар

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик перестали домінувати над своїми суперниками.

Про це заявив колишній чемпіон світу за версією IBF Сергій Липинець.

"Я дивився бої Ломаченка та Усика. Можу сказати, що важко їм. Олександр перестрибнув одну вагову категорію, але там не одна, я не знаю скільки. Там безмежно далі все набирають. І Усіку важко, і Ломаченко теж, тому що всі бійці набагато більше в плані ваги і розміру, все ганяють вагу.

Їм важко, адже у них немає яскраво вираженого удару. У них зроблений акцент на інтелект. Можуть обдурити, обхитрити, на ногах швидко піти, але немає сильного удару. Тому їх суперники не бояться.

Вони вивчають їх і просто прут вперед, намагаючись потрапити. Через це в боях не виглядає так явно, що вони виграють", - сказав Липинець.